Cod portocaliu de ploi si vijelii in acest weekend

Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ploi abundente si instabilitate atmosferica accentuata, valabila pentru mai multe judete ale tarii, inclusiv Dambovita, l in intervalul 28 mai, ora 12:00, pana luni - 30 mai, ora 10:00.In intervale scurte de timp, se vor inregistra cantitati de apa de 50...90 l/mp. Vor fi perioade in care se vor semnala si vijelii (viteze de 75...90 km/h), grindina si frecvente descarcari electrice.De asemenea, este in vigoare si o atentionare cod galben ... citeste toata stirea