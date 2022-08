Col. Marius Nitu, ultimul venit in echipa de conducere a ISU Arges

In urma promovarii concursului organizat de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, colonelul Nitu Marius a fost numit in functia de adjunct al inspectorului sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Cpt. Puica Nicolae" al judetului Arges, incepand cu data de 01.08.2022.Nascut in anul 1977, ofiterul este absolvent al Universitatii din Pitesti - Facultatea de Stiinte Economice, Juridice si Administrative in anul 2004, dar si al programului de masterat in Managementul ... citeste toata stirea