Municipiul Moreni are, in sfarsit, viceprimar! Functia era neocupata din luna august 2022, cand a fost demis Razvan Bejan, fost consilier Pro Romania.Astazi, alesii morenari l-au desemnat ca viceprimar, cu 10 voturi "pentru", pe social-democratul Constantin Carstea, colonel MApN in rezerva - fost sef de Stat Major la unitati ... citeste toata stirea