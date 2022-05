Colegiul Medicilor din Romania, gest de apreciere pentru doctorii de la Targoviste

Colectivul de medici de la Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste a fost premiat in cadrul editiei 2022 a ceremoniei "Medicul roman pentru Romania", eveniment organizat de Colegiul Medicilor din Romania - presedinte, prof. univ. dr. Daniel Coriu. Diploma de recunostinta ne-a fost acordata "in semn de inalta pretuire pentru contributia si implicarea avute in gestionarea si lupta cu pandemia de COVID-19" - se precizeaza intr-un comunicat remis de Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste. ... citeste toata stirea