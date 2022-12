Colegiul National "Nicolae Titulescu" si Piata Cartaxo din Pucioasa au revenit la viata

*Primarul orasului Pucioasa, Constantin Ana, are planuri mari cu orasul pe care il administreaza, iar o dovada elocventa in acest sens este numarul mare de proiecte care urmeaza sa se implementeze in viitorul apropiat in orasul statiuneInvestitii pe banda rulanta in orasul statiune Pucioasa! Elevii Colegiului National "Nicolae Titulescu" au revenit "acasa", respectiv in bancile liceului lor care are acum o noua infatisare atat la interior cat si la exterior, iar curtea unitatii de invatamant ... citeste toata stirea