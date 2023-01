O ambulanta SAJ care transporta un pacient si un autotren au intrat in coliziune, in aceasta dupa-amiaza, pe DN6, in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu.Bolnavul, un barbat de 68 de ani, si asistenta, o femeie de 34 de ani, din municipiul Giurgiu, au fost raniti, fiind nevoie de transfer la spital pentru ... citeste toata stirea