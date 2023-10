Joi, 12 octombrie 2023, de la ora 19:00, in Sala Mare a Teatrului Tony Bulandra Targoviste, are loc premiera spectacolului Prostii sub clar de luna, dupa Teodor Mazilu, in regia lui Constantin Tache Florescu si scenografia Mariei Nicola. Prostii sub clar de luna este o comedie cu personaje care isi doresc sa fie autentice cu orice pret. Au interiorul framantat, dar in exterior lasa impresia unor mari farsori, pentru ca isi schimba aspiratiile cu usurinta, fac promisiuni pe viata si pe moarte si ... citeste toata stirea