Comisar de politie s-a inecat in Dunare, cand era cu prietenii la pescuit

Zilele trecute, reprezentantii ISU Giurgiu anuntau presa despre disparitia in apele Dunarii a unui barbat care se afla la pescuit in zona localitatii Prundu. Alarma a fost data de prietenii acestuia noaptea, in jurul orei 01:00, cand au observat ca tovarasul lor nu mai apare.La fata locului, s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri, cu barci pneumatice, dar si scafandrii de la ISU Giurgiu. Trupul barbatului a carui identitate nu a fost data publicitatii a fost gasit pe 11 septembrie, in ... citeste toata stirea