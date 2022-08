Compania de Apa Targoviste are vacant un post de vidanjor

Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 31.08.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targtoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de VIDANJOR CURAEsITOR CANALE in cadrul SECTOR REEsELE CANALIZARE - ARIE DE OPERARE TARGOVISTE - SECTIE TARGOVISTE - 1 POST1. Criterii generale:cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romaniacunoaste limba romana, scris si vorbitare varsta minima reglementata de ... citeste toata stirea