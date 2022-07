Compania de Apa Targoviste-Dambovita a luat masuri pentru utilizarea la maximum a capacitatilor de captare, transport si distributie a apei potabile in anumite zone din aria de operare

In contextul reducerii constante a debitelor de apa ale sursei cauzata de seceta, fenomen ce nu poate fi prevenit si nici stopat, CATD a luat masuri pentru utilizarea la maximum a capacitatilor de captare, transport si distributie a apei potabile in anumite zone din aria de operare.Astfel, va informam ca in prezent Compania de Apa Targoviste Dambovita SA nu furnizeaza apa in sistem discontinuu, singura localitate in care apa este furnizata dupa un program propus fiind satul Candesti Deal, unde ... citeste toata stirea