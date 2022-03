Compania de Apa trece la debransari dupa ridicarea starii de alerta

Cei care se stiu cu restante la facturile de apa si apa uzata ar trebui sa se duca la ghisee si sa le achite. Compania de Apa Targoviste Dambovita (CATD) ii informeaza pe clienti ca va trece la debransari, masura care a fost sistata in perioada in care Romania a fost in stare de alerta. "In contextul in care starea de alerta nu a mai fost prelungita si, prin urmare, incepand cu data de 09 martie a disparut si interdictia de debransare de la serviciile de apa, canalizare si salubritate, echipele ... citeste toata stirea