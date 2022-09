Comuna Buciumeni are o noua unitate de invatamant

*Prezent la eveniment, presedintele Corneliu Stefan le-a multumit tuturor celor implicati in derularea proiectului, le-a urat cadrelor didactice si elevilor mult succes in noul an scolar, iar rezultatele obtinute sa se ridice la nivelul conditiilor oferite de noua scoalaStefan KhalilPeste 200 de copii din comuna damboviteana Buciumeni vor incepe anul scolar intr-o noua unitate de invatamant. La inaugurarea noii institutii scolare au participat: presedintele Consiliului Judetean Dambovita, ... citeste toata stirea