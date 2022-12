Comuna Voinesti este gospodarita cu seriozitate si tinand cont de solicitarile oamenilor

Odata, se punea problema transformarii comunei Voinesti in oras. Si asta se intampla in conditiile in care localitatea, recunoscuta in toata tara pentru merele obtinute in livezile adapostite printre dealuri si strajuite de raul Dambovita, nu dispunea de o serie de utilitati, de o infrastructura compatibila pentru a deveni centru urban. Acum, lucrurile s-au schimbat.De vreo 14 ani, Voinesti a intrat intr-un ireversibil proces de modernizare si ar putea accede usor la statutul de oras, dar nu ... citeste toata stirea