In continuarea demersurilor intreprinse de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru suplimentarea prevederilor bugetare, in sedinta de Guvern de astazi a fost aprobat Memorandumul pentru suplimentarea/modificarea limitei de credite bugetare si de angajament aprobate pentru bugetul FNUASS in luna septembrie 2023.Urmare aprobarii memorandumului, a fost deblocata decontarea serviciilor medicale efectuate de medicii de familie, medicii specialisti si spitale, medicamente compensate si ... citeste toata stirea