Comunicat de presa: Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Ocnita cu echipamente de protectie

Data: 28.06.2022Numele beneficiarului proiectului: Comuna OcnitaCare este scopul / obiectivul general al proiectului?Obiectivul general al proiectului il reprezinta desfasurarea in conditii de siguranta a anului scolar in curs, in conditiile crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV2, pentru a evita o crestere rapida a numarului de cazuri de infectie. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si autoritatile de sanatate publica din intreaga lume iau masuri pentru a tine sub control ... citeste toata stirea