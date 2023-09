Partidul National Liberal si-a asumat guvernarea Romaniei in cele mai grele momente. Am asigurat echilibrul in vremuri de pandemie, razboi la granita, criza energetica si economica. Am pastrat stabilitatea tarii in conditiile unui deficit bugetar excesiv mostenit de la guvernele anterioare.Suntem constienti ca Romania trebuie sa se incadreze in tintele de deficit asumate in fata Comisiei Europene, dar ne dorim sa protejam mediul de afaceri si contribuabilii.Fondurile din PNRR, dar si ... citeste toata stirea