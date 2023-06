In cursul acestei dimineti, Excelenta Sa Alfredo Maria Durante Mangoni, Ambasadorul Italiei la Bucuresti s-a aflat in vizita, in judetul Dambovita, ocazie cu care a purtat discutii cu autoritatile judetene, cu reprezentantii firmei Donalam Beltrame Group, consortiul intalian care a cumparat COS Targoviste, dar si cu conducerea Camerei de Comert Dambovita. Principala tema pe masa discutiilor a reprezentat-o dezvoltarea relatiilor economice si oportunitatile de investitii oferite de judetul ... citeste toata stirea