Conducerea autoturismelor sub influenta alcoolului tinde sa devina... sport national

A devenit se pare o obisnuinta pentru unii soferi sa se urce bauti la volan. Politistii surprind in trafic din ce in ce mai multi conducatori auto aflati sub influenta alcoolului.Astazi, la Pucioasa, in jurul orei 10:30, oamenii legii au oprit pentru control un autoturism la volanul caruia se afla un barbat de 66 de ani. Fiindca omul duhnea a bautura, politistii l-au supus testarii cu aparatul etilotest.Rezultatul a fost 0,72 mg / alcool pur in aerul expirat. ... citeste toata stirea