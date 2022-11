Consilier de la Garda Forestiera Ploiesti, trimis in judecata de DNA

M. Nicolae, consilier superior in cadrul Garzii Forestiere Ploiesti, a fost trimis in judecata in stare de control judiciar pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. In acelasi dosar, a mai fost trimis in fata magistratilor si padurarul D. Calin, pentru dare de mita.In rechizitoriul procurorilor DNA s-a retinut ca, in perioada martie - aprilie 2022, inculpatul D. Calin ar fi promis si ar fi remis inculpatului M. Nicolae foloase necuvenite constand in achitarea unor servicii de ... citeste toata stirea