Noul contract-cadru din sanatate, care a intrat in vigoare de la 1 iulie 2023, extinde pachetul de baza la care au dreptul asiguratii cu noi servicii medicale, cum sunt, spre exemplu: consultatiile psihologice la recomandarea medicilor de alte specialitati clinice, testele genetice sau screeningul pentru cancerul colorectal.Astfel, consultatiile psihologice vor fi acordate in mai multe situatii decat inainte, insa doar in baza unei trimiteri din partea medicului specialist sau a celui de ... citeste toata stirea