Consilierii PRO Romania tot nu vor parcare supraterana la Spitalul Judetean din Targoviste

Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Dambovita, cu 30 de puncte pe ordinea de zi dintre care doua au fost retrase pentru completari. Obiective importante pentru judet. Printre acestea si aprobarea studiului de fezabilitate pentru "parcare supraterana in incinta Spitalului Judetean de Urgenta din Targoviste".Practic, prin acest proiect, Consiliul Judetean Dambovita sparge gheata in ceea ce priveste construirea unor astfel de facilitati publice in municipiul Targoviste. Investitia este ... citeste toata stirea