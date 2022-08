Consiliul Judetean Dambovita lanseaza un nou program "Internship"

Consiliul Judetean Dambovita isi deschide si in acest an portile pentru tinerii care doresc sa se implice activ in viata judetului prin participarea, pe parcursul a 3 luni consecutive, la un important program de internship - unicul program de acest fel, la nivel national, pentru administratia locala.Initiator al acestui program, Corneliu Stefan, presedintele Consiliului Judetean Dambovita, isi propune ca si in acest an sa ofere tinerilor participanti o sansa in dobandirea de experienta ... citeste toata stirea