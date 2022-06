Constantin Ana: Cum dracu mai aduc eu turisti la Pucioasa, cu o centrala nucleara la 9 km? VIDEO

Primarul orasului Pucioasa, Constantin Ana, a avut, astazi - 15 iunie 2022, o pozitie transanta in cadrul primei dezbateri publice in legatura cu proiectul construirii unei centrale nucleare pe structura fostei termocentrale de la Doicesti. Edilul i-a solicitat directorului Nuclearelectrica, Cosmin Ghita, o serie de lamuriri, intrucat se gandeste ca ar putea fi compromis viitorul orasului Pucioasa ca statiune balneara."Ceea ce vreti sa faceti aici aduce un plus de valoare pentru dumneavoastra ... citeste toata stirea