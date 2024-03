Constructia centurii orasului Gaesti, scoasa la licitatie publica

Unul dintre cele mai importante proiecte din domeniul infrastructurii rutiere pe care administratia judeteana damboviteana le are in derulare a parcurs o noua etapa: a fost lansatalicitatia lucrarilor de construire a centurii orasului Gaesti. Termenul pana la care firmele interesate pot depune oferte este 15 aprilie 2024.Valoarea totala a lucrarilor este estimata la aproximativ 85.000.000 de lei. Consiliul Judetean Dambovita (CJD) are asigurata finantarea de 80.000.000 de lei prin Programul ... citește toată știrea