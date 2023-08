ITM Dambovita a efectuat, luna aceasta, controale in 30 de centre de asistenta sociala din judet. Verificarile au vizat respectarea prevederilor din Codul Muncii si a celor privind sanatatea si securitatea angajatilor. Potrivit inspectorului sef Marius Lixandru, nu au fost depistate probleme deosebite si nici cazuri de munca la negru. O singura unitate a fost sanctionata cu amenda in valoare de 2.000 lei si s-au dispus 16 masuri de intrare in legalitate."In domeniul relatiilor de munca, au ... citeste toata stirea