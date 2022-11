Controale ITM la transportatorii rutieri. Amenzi in valoare de 155.000 lei doar in judetul Dambovita

Inspectorii ITM Dambovita au efectuat, saptamana trecuta, 32 de controale in cadrul unei campanii nationale care i-a vizat pe transportatorii rutieri. 17 actiuni de verificare au fost desfasurate in trafic, impreuna cu reprezentantii ISCTR. In urma acestora au fost aplicate 7 sanctiuni, in valoare totala de 155.000 lei, si 4 avertismente. De asemenea, au fost dispuse si 66 de masuri de intrare in conformitate.Printre principalele nereguli ... citeste toata stirea