Autoritatile de la Dragomiresti au pregatit sute de cadouri pentru a le darui tuturor copiilor din comuna, cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Craciun.Angajatii Primariei, in frunte cu edilul Dragos Vladulescu, au trudit ore in sir, cu multa placere, pentru a pune in sacosele dulciuri de tot felul. S-a mers apoi din scoala in scoala, din gradinita in gradinita, pentru a oferi darurile ... citeste toata stirea