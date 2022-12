Copil de 1 an a fost gasit mort intr-o casa cuprinsa de foc in comuna Visina

Imagini de cosmar, in aceasta dimineata, in comuna Visina, judetul Dambovita. Un copil de 1 an a fost gasit decedat intr-o camera a locuintei cuprinsa de flacari. La sosirea pompierilor, casaa ardea generalizat.Potrivit ISU Dambovita, in imobil se mai afla o fetita de 3 ani, care, din fericire, s-a autoevacuat. Bunica minorilor a suferit atac de panica si a primit ingrijiri medicale din partea echipajului SMURD.UPDATE: Comunicat IPJ DambovitaLa data de 20 decembrie a.c., ... citeste toata stirea