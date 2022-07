Copil de 9 ani, in stare critica dupa o partida de scaldat. Martorii spun ca a stat 5 minute sub apa

Un copil de noua ani, din Dambovita, a ajuns in stare grava la spital, inecat. Baiatul se afla la scaldat cu tatal sau in localitatea Hagioaica. La un moment dat ar fi fost scapat cateva secunde din priviri. Copilul a fost scos si resuscitat de tatal sau, dar dupa minute intregi de stat sub apa. Micutul a ajuns cu elicopterul SMURD la Bucuresti in stare extrem de grava. Doctorii spera acum la o minune. Lacul in care se scalda copilul este unul frecventat de localnici in zilele caniculare.Chiar ... citeste toata stirea