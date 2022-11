Corbii Mari: Opt unitati de invatamant construite de la zero si patru reabilitate si modernizate de administratia Ionut Banica

Ionut Banica este unul dintre edilii din judetul Dambovita care infaptuieste lucruri bune pentru comunitate. In plus, nu este nici din tagma primarilor increzuti si preocupati doar de problemele personale, va avem si de astia ajunsi in frunte prin anumite conjuncturi. Banica a reusit sa schimbe fata acestei localitati in care, nu cu multi ani in urma, parca totul inghetase. Proiectele pe care le initiaza si le materializeaza vin pe banda rulanta. Si cand se desavarseste o inaugurare de obiectiv ... citeste toata stirea