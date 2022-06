Proiectul construictiei centurii ocolitoare a orasului Gaesti reprezinta una dintre cele mai asteptate investitii ale judetului Dambovita.Acest subiect a fost dezbatut si astazi, in cadrul unei conferinte de presa, in care, presedintele CJD si liderul PSD Dambovita, Corneliu Stefan a transmis un mesaj clar:" "Vorbim de 30 de ani in care altii nu au fost in stare sa o deseneze, noi avem un program aprobat ... citeste toata stirea