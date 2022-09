Credite fara dobanzi si comisioane pentru fermieri. Actul normativ este in lucru

In scurt timp, va fi emis un act normativ care le va permite fermierilor romani si procesatorilor din domeniul agricol sa acceseze credite fara dobanzi si comisioane - a anuntat ministrul Petre Daea in cadrul evenimentului "Toamna Buzoiana", potrivit agrointel.ro.Masura, spune deputatul Marian Esachianu, cunoscut fermier din judetul Dambovita, le va fi de un real ajutor agricultorilor, in contextul in care s-au confruntat, anul acesta, nu doar cu problemele cauzate de cresterile de pret la ... citeste toata stirea