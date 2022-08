Crescatorii de porci si pasari primesc un ajutor exceptional din partea statului

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura primeste, in perioada 27 august - 15 septembrie 2022, Cererile de ajutor exceptional acordat in sectorul zootehnic pentru cresterea si / sau ingrasarea si / sau reproductia suinelor si pentru cresterea si / sau reproductia si / sau incubatia pasarilor."Schema de sprijin se acorda pentru sustinerea unor cheltuieli angajate in perioada 24 februarie - 31 iulie 2022, necesare activitatilor de crestere si / sau reproductie a suinelor, respectiv de ... citeste toata stirea