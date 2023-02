Crescatorii de vaci pot solicita un ajutor de stat in cuantum de 73 euro/animal

Crescatorii de bovine pot solicita, pana la data de 23 martie 2023 inclusiv, un ajutor de stat pentru sustinerea activitatii in cuantum de 73 euro/cap vaca adulta, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei - ne informeaza APIA Dambovita.Banii vor fi achitati pana la data de 31 decembrie 2023. In judetul Dambovita, au fost identificati 251 de potentiali beneficiari, cu un numar aproximativ de 3.949 de bovine.Pot solicita acest sprijin ... citeste toata stirea