Creste numarul infectarilor cu COVID-19 printre damboviteni

Potrivit datelor de astazi, 12 ianuarie 2022, la nivelul judetului Dambovita 121 de persoane sunt infectate cu noul coronavirus, imbolnavirile fiind in crestere de la o zi la alta, si o incidenta de 1,10 cazuri la 1000 de locuitori.Patru localitati sunt in scenariul rosu, astfel: Raul Alb, Tatarani, Candesti si Ciocanesti.VEZI INDICATORII PENTRU FIECARE LOCALITATE DAMBOVIEsEANALOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE RAU ALB ... citeste toata stirea