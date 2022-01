Crima pe ulita. Un barbat si-a injunghiat vecinul cu un cutit, apoi a sunat la 112 sa se predea VIDEO

O crima oribila a socat o comunitate intreaga in Dambovita. Un barbat si-a ucis vecinul, in urma unui conflict spontan, apoi a sunat la 112 sa se predea. Oamenii legii au intocmit un dosar penal si l-au retinut pe suspect.Fapta s-a petrecut, sambata, in localitatea Ghinesti, din Dambovita.Un barbat in varsta de 60 de ani s-a luat la harta cu un altul, de 64 de ani, iar primul l-a injunghiat cu un cutit pe celalalt, care ii este vecin. Imediat dupa ce a comis crima, in plina zi, barbatul a ... citeste toata stirea