Cristian Stan, reales in functia de presedinte al Organizatiei PSD Targoviste

In cursul serii trecute, Cristian Stan a fost reales in functia de presedinte al Organizatiei PSD Targoviste. Conferinta de alegeri a avut loc la Clubul Studentilor, la evenimentul politic participand cateva sute de social democrati targovisteni care, cu incredere si unanimitate de voturi, l-au reconfirmat pe Cristian Stan pentru un nou mandat in fruntea organizatiei. Stan conduce PSD Targoviste de mai multi ani, iar in 2020 a obtinut cele mai bune rezultate electorale din istoria partidului. ... citeste toata stirea