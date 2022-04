Criza fortei de munca in Dambovita

*"Avem din ce in ce mai multe situatii in care se aduce forta de munca din Nepal, din Bangladesh" *"Si la noi societatile aduc forta de munca din afara, forta de munca necalificata sau slab calificata"*"In continuare se migreaza la greu pentru ca tinerii nu vad o oportunitate sa te duci acum sa te angajezi pe 1600 de lei net, pe salariul minim. Deci tinerii nu vor ramane in tara, vor pleca..."In conditiile in care tinerii nu mai concep sa munceasca pe salariul minim pe economie din care ... citeste toata stirea