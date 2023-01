Criza medicilor de familie blocheaza sistemul sanitar romanesc

Presedintele Colegiului Medicilor Dambovita, dr. Jean Popescu, a atras atentia asupra unui fenomen grav, cu care se confrunta sistemul medical romanesc: lipsa medicilor de familie.Aceasta criza nu este cauzata de faptul ca nu se mai indreapta tinerii catre facultatile de medicina. Dimpotriva! Concurenta pentru admiterea in invatamantul superior medical este in continuare mare, dar, dupa definitivarea studiilor, cei care aleg medicina de familie prefera sa plece in tarile din Vest, unde ... citeste toata stirea