Crucea Rosie Dambovita, intalnire de bilant anual la Sinaia

La Sinaia, a avut loc, ieri - 27 septembrie 2022, sedinta anuala a conducerii Crucii Rosii Dambovita cu presedintii de subfiliale. La intalnire, alaturi de presedintele Ionut Ghibanu si de directorul Raul Pavelescu, s-a aflat si seful Consiliului Judetean Dambovita - Corneliu Stefan. Dupa cum a precizat vicarul eparhial Ionut Ghibanu, in cadrul adunarii, a fost analizata activitatea Crucii Rosiii Dambovita din ultimul an si au fost stabilite reperele pentru actiunile care se vor desfasura in ... citeste toata stirea