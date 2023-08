*Dupa o intalnire cu Prefectul de Dambovita, de la filiala judeteana de Cruce Rosie au plecat voluntari pentru acordarea unui ajutor de urgenta pentru persoanele afectate sau care nu mai au locuintaAvand in vedere consecintele exploziilor care au avut loc, in seara zilei de 26.08.2023 la o statie GPL aflata pe DN 1A, in comuna Crevedia, judetul Dambovita, reprezentati ai Filialei de Cruce Rosie Dambovita au participat la o intalnire de urgenta cu prefectul judetului Dambovita in dimineata ... citeste toata stirea