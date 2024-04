Crucea Rosie Dambovita se implica in vaccinarea impotriva ROR

Avand in vedere Campania de informare si vaccinare RORdesfasurata in luna aprilie 2024 - Luna nationala a informarii si vaccinarii ROR/ Saptamana Europeana a Vaccinarii - 21-27 aprilie 2024, desfasurata de Crucea Rosie Romana si Ministerul Sanatatii, Filiala de Cruce Rosie Dambovita va defasura o serie de activitati in parteneriat cu DSP Dambovita, dupa cum urmeaza:- organizarea a 3 sesiuni de formare pentru voluntarii filialei, mediatori sanitari si asistenti medicali de la gradinite si ... citește toată știrea