Crucea Rosie Romana, apel umanitar in sprijinul refugiatilor din Ucraina

Crucea Rosie Romana a lansat apelul umanitar "Umanitatea nu are granite" pentru a veni in sprijinul cetatenilor ucraineni care si-au parasit tara.Donatiile pot fi facute prin intermediul paginii de internet a Crucii Rosii Romane: www.crucearosie.ro sau direct in conturile campaniei deschise la BRD Agentia Piata Romana:RO76BRDE410SV07590484100 (Lei)RO12BRDE410SV31714694100 (Euro)RO88BRDE410SV36413794100 (USD)In judetul Dambovita, pe platoul din fata Prefecturii, a fost plasat un cort ... citeste toata stirea