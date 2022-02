Cu ce pugilistii ataca CS Targoviste primele competitii oficiale din acest an

Pugilistii Clubului Sportiv Targoviste se pregatesc pentru primele competitii oficiale din acest an. In aceasta perioada, sportivii antrenati de Gheorghe si Alexandru Stan trag din greu. Weekendul trecut, numai putin de 16 boxeri au participat la un turneu de verificare pentru cadeti, juniori, tineret si seniori, gazduit de localitatea Costesti, din judetul Valcea. Boxerii Clubului Sportiv Targoviste care s-au remarcat din plin in ringul valcean au fost Daniel Mironescu (cat. 63 kg), Alexandru ... citeste toata stirea