"Cu traditie de la bunica" - Magazinul cu bunatati din comuna Contesti

Contesti, o localitate situata la circa 45 km de Bucuresti, a devenit, in ultimii ani, un teren fertil pentru intreprinzatorii in domeniul agricol si pentru cei care investesc in domeniul inca gol in Romania al zonelor de agrement traditional si al parcurilor tematice de relaxare. Nu degeaba multi bucuresteni, oameni cu vizibilitate in diferite sfere de activitate, si-au cumparat case in aceasta comuna din judetul Dambovita. Au fost solicitate imobile mai mult in satele aflate la oarece ... citeste toata stirea