Un barbat, de 35 de ani, din Targoviste, a fost prin in flagrant de politisti si procurori DIICOT in timp ce intretinea o cultura de cannabis intr-o zona impadurita de pe teritoriul comunei Ocnita, judetul Dambovita. Individul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile - ne informeaza IPJ Dambovita.Potrivit anchetatorilor, damboviteanul a achizitionat, in perioada aprilie - august 2023, o cantitate importanta de seminte de ... citeste toata stirea