Cum arata Curtea Domneasca acum 600 de ani: "Era dotata cu doua turnuri rotunde si mai multe patrulatere"

Curtea Domneasca din Targoviste este unul dintre cele mai importante edificii, din Romania, ramase in picioare. Casa pentru zeci de domnitori valahi, fosta cetate a suferit transformari imporante de-a lungul anilor. Petru Cercel a fost domnul Tarii Romanesti in perioada 29 august 1583 - 16 aprilie 1585. Este considerat unul dintre cei mai vizionari domnitori care au stapanit Tara Romaneasca, ideile sale ingenioase putand fi admirate chiar si in zilele noastre. Si-a inceput scurta de ... citeste toata stirea