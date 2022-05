Cum arata topul oraselor din Romania la sectiunea "City Break" a concursului "Destinatia anului 2022"

Municipiul Targoviste a intrat in finala nationala a concursului "Destinatia anului 2022", categoria "City Break". Incepand de joi, 5 mai, publicul este invitat sa participe in direct si sa voteze pe www.destinatiaanului.ro pentru a stabili podiumul final al intregii Romanii. In urma calificarii in finala intrecerii "DESTINATIA ANULUI 2022", categoria "City Break", Targoviste a primit si logo-ul "Targoviste, Destinatia Anului 2022 in Muntenia, Oltenia si Dobrogea", care poate fi folosit de ... citeste toata stirea