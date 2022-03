Cum arata un buncar antiatomic de comanda. Are pompa de aer, generator de curent si centrala telefonica

In contextul conflictului din Ucraina se pune problema adapostirii, in cazul unui atac, a populatiei. In Romania exista, in prezent, 4.538 de adaposturi de protectie civila, dar ar mai fi nevoie, cred expertii. Cele mai multe se afla in Bucuresti, care dispune de 1.190 de astfel de adaposturi. Restul de 3.348 se afla raspandite in toata tara. La nivelul judetului Dambovita sunt functionale 107 adaposturi de protectie vicila, atat publice cat si private. Lista poate consultata pe site-ul ISU ... citeste toata stirea