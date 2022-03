Cum reuseste o localitate sa-i tina pe tineri "acasa": loturi de casa, baza sportiva, centru de fitness

Comuna Dragomiresti, din Dambovita, pare tot mai atractiva pentru tineri din localitate. Pe dealurile unde, pana acum cativa ani, pasteau vitele, acum s-au ridicat trei cartiere de case. Primaria comunei Dragomiresti, care are 9.000 de locuitori, pare sa fi rezolvat, intr-o oarecare masura, exodul tinerilor din localitate catre alte zone din tara sau strainatate. In doar cativa ani, in zonele in care pasteau vitele, au rasarit cartiere de case. Parcelele au fost date de Primarie tinerilor care ... citeste toata stirea